Paide aasta noor elab ise oma elu huvitavaks

Johanna Tuisk (19) ütles, et tegutseja on ta olnud maast madalast. «Pärast seda, kui mind aasta noore tiitliga tunnustati, kohtas mu ema tänaval minu kunagist lasteaiaõpetajat. Õpetaja kiitis mind ja meenutas oma ammuseid sõnu, et sellest tüdrukust saab asja,» rääkis ta.

Tuisk möönis, et kõiges kaasalöömine on tal lihtsalt loomuses. «Osalt seepärast, et mul endal oleks põnev ja huvitav. Teisalt rabelen aga paljude teiste noorte heaks, et neil oleks võimalusi oma vaba aega sisustada,» lausus ta ja lisas, et tal on kurb mõelda nendest noortest, kes lähevad pärast kooli koju ja mitte midagi ei tee.

Koolivälisel ajal on neiu hõivatud Paide ühisgümnaasiumi õpilasesinduse presidendi, Paide linna noortevolikogu asepresidendi, Minu tantsukooli tantsuõpetaja, Baltic Promotioni tooteesitleja ning Paide muusika- ja teatrimaja saaliteenindaja tööga.

«Kui olen midagi teha võtnud, siis ma ei anna alla ega löö käega, vaid teen asja lõpuni. Isegi siis, kui tunnen, et on raske,» ütles Johanna Tuisk.

Kui viimased kolm ametit on piiritletud tööajaga, mida ta saab enamasti ise oma päevakavaga klapitada, siis kahele esimesele kulub Tuisul piiramatult aega, sest noorteorganisatsioonide korraldada on pidevalt mingid üritused, kokkusaamised, debatid ja mängud. Seda nii oma koolis kui ka Paide linnas. Selliste ettevõtmiste tarvis tuleb kirjutada kavandeid, otsida toetajaid, tegeleda ürituse idee ja ülesehituse ning kõige muuga. «Enamasti on tegemist siiski meeskonnatööga, kuid harvad pole ka juhused, kus avastan, et olen mõnda asja jäänud vedama üsna üksi või vaid paari abilisega,» lausus ta.

Tuisu meelest on kohusetundlikkus oluline iseloomuomadus. «Kui olen midagi teha võtnud, siis ma ei anna alla ega löö käega, vaid teen asja lõpuni. Isegi siis, kui tunnen, et on raske,» ütles ta. Paljud tänapäeva noored nii ei tee ja loobuvad alustatust esimeste raskuste ilmnedes või asja vastu huvi kadumisel.

Talle endale on ürituste korraldamine vägagi huvipakkuv. Eelmisest aastast jääb meelde kindlasti Paide ühisgümnaasiumis tehtud lauatenniseprojekt, noortevolikogu korraldatud «Noor teadlikumaks valijaks» linnapeakandidaatide debatt ja «Avastusjaht». Kõiki üritusi seob Tuisu ütlust mööda ühine eesmärk: «Need muudavad noorte elu mitmekülgsemaks, huvitavamaks ja annavad erinevaid teadmisi ning oskusi,» selgitas ta. Just nende eesmärkide elluviimine ongi oluline.

Tema pingutusi märgati mullu ja selle aasta algul mitmel tasandil. «Tõepoolest on olnud suurepärane abituuriumiaasta,» nentis ta. «Kõige suuremat uhkust tundsin Nordea kontserdimajas 1500 aktiivse Eesti noore ees seistes ja vastu võttes «Hea eeskuju» nominatsiooni,» sõnas ta. Johanna Tuisk oli üks 15st teistele eeskujuks seatud noorest.