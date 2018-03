Noormehed laulsid end esimeste sekka

Kaarel Orumägi ütleb enda tutvustuses, et unistab suurelt ja teeb kõik, et need unistused täituksid. "Olen laulmise ja laulukirjutamisega tegelenud juba väga kaua, aga pole enda jaoks seda ühte ja õiget stiili ning imagot leidnud. Ehk aitab see saade mul jõuda arusaamani, et kuidas edaspidi muusika minu ellu sobib," sõnas ta.