Pane end emakeelepäeva e-etteütlusel proovile

E-etteütlus toimub nagu alati Vikerraadio kodulehel, kuid tänavuse uuendusena on oodatud ka käsitsi kirjutatud tööd ning fotod etteütluse tegemisest. Etteütlus kõlab raadioeetris kolmapäeval kell 10.30. Kuulajail tuleb tekst kirjutada etteütluse aknasse, mis ilmub Vikerraadio kodulehele vikerraadio.err.ee sama päeva hommikul. Kõige kiiremini täiesti korrektse teksti saatnud kuulajad on võitjad.

Arvesse lähevad kõik enne kella 11 saabunud etteütlused. Kolmapäevase "Huvitaja" saate alguses kell 10.05 antakse kirjutajatele veel viimaseid juhiseid ning räägitakse levinumatest keelevigadest. Stuudios on Merilin Aruvee ja Priit Kruus etteütluse meeskonnast, saatejuht on Meelis Süld.

Tänavuse uuendusena on võimalik oma etteütlus tuua raadiomajja ka paberil kuni kella 11.30-ni aadressile Gonsiori 21. Käsitsi kirjutatud teksti võib ka üles pildistada ja saata aadressile viker@err.ee . Lisada tuleb ka oma kontaktandmed.

Algselt ühekordse projektina mõeldud e-etteütlus toimub juba 11. korda, sellest on saanud traditsioon ning üks emakeelepäeva oodatumaid sündmusi. Kümne aasta jooksul on Vikerraadioni jõudnud ligi 30 000 etteütlust. Paljud koolid on võtnud e-etteütluse emakeelepäeva tähistamise programmi. E-etteütlus kandideerib ka 2017. aasta keeleteo auhinnale.