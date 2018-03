Kampaania ärgitab lapsi ja noori hammaste eest hoolt kandma

Haigekassa tuletab meelde, et kuni 19aastastele lastele ja noortele on Eesti Haigekassa partneri juures hambaarsti külastamine tasuta. 2017. aastal jõudsid hambaarsti juurde siiski vaid 62 protsenti 3-19aastastest. Seega, ligi kolmandik Eesti noortest ei külasta regulaarselt hambaarsti.

Kampaania eesmärk on tõsta laste ja noorte teadlikkust suutervisest ning meenutama vajadust käia vähemalt kord aastas hambaarsti juures kontrollis. Kuna kõige vähem jõuavad hambaarsti juurde noored vanuses 15-19 eluaastat, siis on ka käesolev kampaania suunatud esmalt sellele vanusegrupile, et aidata neil astuda täiskasvanuellu tervete hammastega.