Järvamaa teekond Credit24 meistriliigas sai selleks hooajaks läbi

Veerandfinaalid peetakse kahe võiduni, vajadusel toimub otsustav kohtumine kõrgema asetusega meeskonna kodusaalis. Veerandfinaalpaarid moodustusid vastavalt põhiturniiri kohtadele: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6., 4 . vs 5.