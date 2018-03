Pilt: kevad murrab peale

Eelmise nädala lõpul saabunud plusskraadid ning ajuti pilve vahelt paistnud päike suutsid lumevaipa sedavõrd kahandada, et lumikellukesed oma nina lume alt välja upitasid. Ja kuigi Riigi ilmateenistuse andmetel on Türil lumikatte paksuseks 18 sentimeetrit, kahandas seda omajagu ka esmaspäevane vihmasadu.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -6..-11, kohati kuni -14°C. Reede päeval on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab vähest lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 5-11, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -4..-7°C.