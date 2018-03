Paides peetakse Eesti meistrivõistluste etappi automudelismis

Liiga võistlejate kriteeriumiks on see, et nad on raadio teel juhitavate autode võistukihutamisega tegelenud vähem kui kaks aastat. Võisteldakse 1/16 ja 1/18 mõõtkavas raadio teel juhitavate autodega. Sarja eesmärgiks on populariseerida automudelismi kui atraktiivset huvitegevust ning kasvatada järelpõlve Põhjamaade tasemeni jõudmiseks.