Eesti Parim Pagaritoode 2018 hõbemärgi pälvis Eesti Pagari Peedi-porgandi-pastinaagi-pihlaka Pehmik täistera palaleivake. „Hindamiskomisjonile avaldas muljet see, et Pehmik on tervislik ja maitsev ning vaatamata suurele 30 protsenti köögiviljasisaldusele siiski kvaliteetsele pagaritootele omaselt pehme, õhuline ja mahlakas,“ rääkis Potisepp.