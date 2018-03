Tiheda liiklusega tänava ääres käivad lammutustööd

Jaanuarikuu lõpus kirjutas Järva Teataja, et ehitusaastat 1986 kandvad katlamaja ja selle 45meetrine korsten, samuti kontorihoone jäävad ette tootmismahtusid kasvatavale Paide masinatehasele, millel napib laopindasid.

Masinatehase müügijuht Kristjan Kõljalg ütles, et projekti järgi on aprilli lõpuks katlamaja, korstna ja kontorihoone asemel must maa. Sõna otseses mõttes, sest plats pinnatakse. Esialgu kasutab ettevõte platsi toodangu ladustamiseks, kuid tootmismahtude kasvades võib sinna Kõljala ütlust mööda kerkida ka uus hoone.