Järvamaa taustaga naise lugu: «Ma ei taha pilte koju seinale riputada, vaid alati endaga kaasas kanda»

Maili Saar fännab rinnaesisele tehtud tätoveeringuid ja see piirkond on temalgi piltidega kaetud.

Maili Saar on rõõmsameelne ema, kes kasvatab 11-aastasi kaksikuid. Samas on ta kõndiv kunstiteos, sest tema keha katavad tätoveeringud. Ja me ei räägi siin õlale toksitud hieroglüüfidest, mis tõlkes nuudlisuppi tähendavad. Isegi pärast trenni duširuumis biitsepsile tikitud draakonipoisse võrdlevad musklimehed jäävad Maili kõrval häbisse, sest tema on elavaks lõuendiks muutnud peaaegu kogu oma keha.