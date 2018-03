Järva vald kutsub sotsiaaltöötajad kokku

Ahula sotsiaalse varjupaiga juht Marika Tuherm rõõmustas, et haldusreformiga loodud suur Järva vald hoolib neist. Hoolivuseks nimetab ta saadud kutset sotsiaaltöö päeva puhul tänulõunale, millele on alla kirjutanud vallavanem Rait Pihelgas. „Kui varasematel aastatel korraldasin ise oma viiele töötajale tänuürituse, siis tänavu kutsub meid kõiki kokku kohalik omavalitsus. Kõik valla sotsiaaltöötajad ühe laua taha. Minu jaoks näitab see suurt hoolivust ja on suureks tunnustuseks tehtava töö eest meile kõigile,” lausus ta.