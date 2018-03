Taliujujad võitsid Tallinnast medaleid

Vantsi sõnas, et kuidas saab tal tuju üldse olla muud kui ainult hea. «Lausa uskumatult tore on võistelda Eestis, nii paljude epaltvaatajate ees ja veel ka võita. Lähen vaid rõõmuga starti,» kinnitas ta eelmisel nädalal.

Heli Hiiemäel oli neljapäevase seisuga ujutud 25m liblikat ja 100m vabalt ning 50m vabalt. «100 meetri vabalt ujumises tulin teisele kohale ja olen selle tulemusega väga rahul, kuna panin enamus rõhu just sellele distantsile. Laupäeval on kavas veel 50m rinnuli. Annan ka selles endast parima,» lisas ta.

Taliujumisele kogunev seltskond on ka Hiiemäe meelest väga tore. Isegi see ei häirinud, et võistluse algades teisipäeval oli paar tundi riietustelk külm, ka enamus saunad olid külmad. Nii läks ta 25m liblika starti värisedes, kuid 100 meetri vabalt ujumise stardiks oli asi paranenud. «Basseinist välja tulles, sain kohe sooja teed ja riietuma minnes tuli ukse avades vastu mõnusalt soe õhk,» lausus Hiiemäe.