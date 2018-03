Kesk-Eesti töö- ja karjäärimessi peetakse uues kohas

Messil osalevad tööandjad, kes otsivad oma meeskonda uusi töötajaid ja on valmis tutvustama töötamise võimalusi ning vastama Teie küsimustele. See on suurepärane võimalus luua otsekontakt tööandjatega. Pakutakse nii lihttööd kui ka spetsialisti ametikohti, on hooajatöö ja suvetöö pakkumisi, koolipraktika ja töövarju võimalusi. Kindlasti leidub sobivaid ameteid ka noortele ning vähenenud töövõimega inimestele.