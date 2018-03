Huvi riigigümnaasiumi vastu tühjendas kolm klassi toolidest

Paide riigigümnaasiumi direktor Urmo Reitav tunnistas, et kuna nad on õpilastega ka varasemalt suhelnud, olid nad valmis, et osalejaid võib olla umbes poolsada. Salamisi oli küll lootus suurem, seepärast toimus see ka suures auditooriumis, kuid sedavõrd suur huvi valmistas üllatuse, lisas ta.