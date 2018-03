Paidelane pälvis kirjanduse aastapreemia

Tallinn, EESTI 14.03.2018 Selgusid Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate laureaadid. Endowments shall present their nominees for the annual award of the Cultural Endowment of Estonia. Supervisory board of the Cultural Endowment announce the laureates. tl/Foto Tairo Lutter/EESTI MEEDIA

FOTO: TAIRO LUTTER/EESTI MEEDIA/SCANPIX