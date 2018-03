Paides selgub taas parim koduleib

Konkursi korraldajad ütlevad, et pole vahet milline on tooraine, kas rukis või tatar, või mis värvi on leib, kas must või valge. Mõõtu võtma on oodatud erinevad, huvitavad ja omanäolised leivad, mis on küpsetatud või muul moel valmistatud. Oluline, et leib oleks oma kätetöö.