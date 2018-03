Abivahendikeskus kinkis 1000 helkurit

Aktsiooniga soovib abivahendikeskus tõsta inimeste teadlikkust ja rõhutada kuivõrd oluline on oma abivahend liigeldes hästi nähtavaks muuta ning võtta kasutusele ettevaatusabinõud, et vältida libedaga kukkumist. Lisaks helkuritele jagas abivahendikeskus inimestele soovitusi kevadisel libedal ajal liiklemiseks. Kevad on just see aeg, kus libedus võib tekkida ootamatult ja seetõttu on oluline iseseisvalt õues liikudes selliseks olukorraks valmis olla.