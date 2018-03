Raadiohääl sõi aknalaual kasvanud tomateid talv läbi

Palmet täpsustas, et tomatisõber on nende pere alati olnud, kuid ise kasvatada proovis ta tomateid esimest korda eelmisel kevadel. Läks aga nii hästi, et kaheksa taime pidasid vastu talvegi ning andsid saaki. «Eks nad muidugi väljaveninud praeguseks on, aga täna hommikulgi oli üks tomat punane ja uus õiekobar puhkenud,» täpsustas ta. Kokku on tal kaheksa taime peale küpsemas kümmekond tomatit, aga õisi on rohkelt avanemas.