Järva-Jaani kevadrock ootab osalejaid

​Järva-Jaani Kevadrock 2018 ootab endast märku andma kõiki Järvamaa bände, et 14. aprillil Järva-Jaani Kultuurimajas taas üks korralik rokiõhtu maha pidada. Eriti on oodatud noored bändid, et pakkuda korraliku helitehnikaga esimest lavakogemust ning näitamaks kuhu suunas Järvamaa rockielu liigub.