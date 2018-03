Sotsiaalmeedias levib teave kadunud tüdrukust

Paide politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Eeva Õun täpsustas, et politseinikud on 15-aastase Alysa vanematega rääkinud. "Tüdruk ei ole kadunud, kuid tõsi on, et ta on korduvalt kodust lahkunud ega ole kokkulepitud aegadel koju tagasi läinud."

Õun selgitas, et vanemad on saanud teiste inimeste kaudu infot, kus tüdruk on liikunud ja kelle juures viibinud. "Oleme info tüdruku kohta edastanud ka meie noorsoopolitseinikule ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale. Olukorra lahendamise juures on kõige olulisem, et lapsevanematel on soov probleemi lahendada ja koostöös noorsoopolitsei ning lastekaitsega tuleb välja selgitada lapse sellise käitumise põhjused ja tagamaad,“ märkis Õun.