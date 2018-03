Uus nädal toob külma-ja lumelisa

Esmaspäeval jõuab madalrõhkkond Eesti kohale. Öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub läänekaaretuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab mitmel pool lund ja lörtsi. Puhub lääne- ja edelatuul 5-9, puhanguti 12, saartel kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, õhtul langeb 0 kuni -2 kraadini.

Teisipäevaks jääb Eesti madalrõhuvööndisse. Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund. Puhub läänekaaretuul, hommikuks pöördub põhjakaarde 3-9 m/s. Külma on 2-7 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub põhjakaaretuul 3-8 m/s, õhtupoolikul tugevneb saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.