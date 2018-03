Eesti meistrid selgusid tehniliselt raskel rajal

17. märtsil toimusid Valgehobusemäe suusa-ja puhkekeskuses esmakordselt Eesti MV lumelaua-ja mäesuusakrossis. Keskuse projektijuht Kalju Kertsmik täpsustas, et krossirada valmis tänu heale koostööle Ivar Kruusenbergiga ning võistluse tarvis valmistas Terasman AS spetsiaalsed stardiväravad, mis on ainulaadsed terves Baltikumis. "Tore, et nüüd olemas keskuses korralik krossirada, kus saavad harjutada kõik huvilised," rõõmustas Kertsmik, kelle ütlust mööda on lumelaua-ja mäesuusakrossirada oli tehniline ja nõudlik ning see tähendas, et meistritiitlile võistlevad sportlased pidid näitama oma head lumelaua ja mäesuusa valitsemist.