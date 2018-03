Isamaa ja Res Publica Liit jätkab Järvamaal endise juhiga

Värk ütles, et kuigi sügisestel kohalikel valimistel esinesid IRLi valimisnimekirjad tublisti, siis loorberitele puhkama ei kavatse keegi jääda. «IRL Järvamaa kavatseb keskenduda omavalitsuste vastutustundlikule ja mõistlikule arendamisele. Haldusreformi järgselt on Järvamaa omavalitsused oluliselt muutunud ja maavalitsuse kadumisega langeb maakonna vedamise roll just neile. Kuna IRLi esindajad kannavad kõigis Järvamaa omavalitsustes ka valitsusvastutuse rolli, siis tööd ja omavahelist koostööd jätkub ohtralt,» rääkis ta.

Ta toonistas, et esimeses järjekorras tuleb Järvamaa ja kohalikud tegemised ning alles seejärel panustatakse aasta pärast toimuvatesse Riigikogu valimistesse.

IRL sai kahes omavalitsuses, Paides ja Türil, valimisvõidu, kus moodustati valitsused ning Järva vallas kuulutakse samuti valitsusse. (JT)