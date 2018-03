Järvamaa toidutootja jahib võitu

Eesti parim toiduaine 2018 Lääne-Eesti piirkondlike väike-ettevõtete konkursil osaleb 21 toodet, mida valmistavad Järvamaal, Läänemaal, Pärnumaal, Saaremaal ja Hiiumaal tegutsevad toidutootjad.

Hiiumaa toidutootjate au on konkursil kaitsmas Ristnaotsa OÜ oma Hõbekala köögi Kadakaräimedega. Järvamaalt on konkursil üks väike-ettevõte – Türil tegutsev Viibergi OÜ, kes osaleb konkursil oma hautatud hapukapsa, mahedas marinaadis peedi ja hapukurgiga.

Saaremaalt on tänavu konkureerimas kolm väike-ettevõtet – Especha OÜ Külmkuivatatud aedviljakrömpsudega, Karja Pagariäri OÜ Peakoka Peedileivaga ja Saaremaa DeliFood OÜ, kes kandideerib tiitlile Saare šokolaaditükkide ja kakaoglasuuriga kohukesega ning Saare laktoosivaba karamelli jogurtikreemiga.

„Pärnu ja Pärnumaa väike-ettevõtted on sel aastal konkursil väga aktiivsed. Pärnu ettevõte Mamm&Frukt OÜ püüab Lääne-Eesti piirkonna võitu Family Reserve kuiv roosa vein maasikatest ja ebaküdooniatest. Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu esitas konkursile aga Pihla-õunasiidri. Vorstiwabrik OÜ on konkursile esitanud Veisemaksa pasteedi sibulamoosiga ja Sealiha süldi naturaalse kallerdisega. Konkursil on tagasi ka mullune Lääne-Eesti piirkonna võitja, Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm, kes on võistlustulle saatnud kaks toodet – Räimerullid sibulaga ja Farmare forellifilee karulauguvõiga,“ loetles Potisepp Pärnumaa tooteid.

Läänemaa väike-ettevõtteid esindavad Lääne-Eesti piirkonna konkursil kaks tegijat. Linnamäe Lihatööstus on esitanud konkursile tervelt kuus lihatoodet: Põdraliha keedusalaami, Põdraliha sardelli, Põdrapoiss pikkpoisi, Sous Vide Kalkuniliha guljaši mustade ploomidega, Sous Vide Põdraliha strogonovi ja Sous Vide Veiseliha guljaši. Lisaks on Läänemaa ettevõtetest tiitlile pürgimas ka Vigala Piimatööstus, kes esitas konkursile SAY Cheese Cheddar juustukrõpsud.

Toiduliidu juhi sõnul on tal hea meel näha, et konkursil osalevate väike-ettevõtete hulk on niivõrd esinduslik – neljale piirkondlikule autasule kandideerib ühtekokku 68 toodet.

„Üha rohkem väike-farmidest, perefirmadest või mikroettevõtjatest väiketootjaid leiab tee meie konkursile, sest saadud tiitel pakub neile reaalselt uusi väljavaateid. Mul on väga hea meel, et oleme suutnud leida konkursilt nii palju põnevaid nišitooteid, mille müügile saame aidata tuult tiibadesse anda,“ sõnas Potisepp.