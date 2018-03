Taas hakatakse otsima Järvamaa aasta ema

Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaise Kirsika Ilmjärve sõnul on Järvamaa aasta ema kandidaat Järvamaal elav naine, kes on pühendunud ja väärikas ema ning eeskujuks meile kõigile. „Kandidaate võivad üles seada nii üksikisikud, omavalitsused kui ka organisatsioonid ja ettevõtted ehk teisisõnu kõik, kes on märganud häid ning eeskujulikke Järvamaa emasid, keda tunnustada ning teistele eeskujuks tuua," sõnas Ilmjärv. Käesoleval aastal valime juba üheksandat korda aasta ema. Suurt rõõmu teeb, et senise Järva maavalitsuse asemel on meie koostööpartneriks sellest aastast Järvamaa omavalitsuste liit. Loodame ühiselt,et Järvamaa inimesed on valmis märkama ning julgema esitada tunnustamiseks neid, kelle kiitmiseks ning panuse hindamiseks jääb sõnadestki puudu.