Tööandjad otsivad võimekaimat tööandjat

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar soovib, et esile tõstetaks tööandjaid, kes on vähenenud töövõimega töötajaid toetanud, et ka teised ettevõtted saaksid sellest inspiratsiooni. „Vähenenud töövõimega töötajate näol on enamasti tegemist kõrgelt motiveeritud inimestega, kes soovivad anda oma panuse meie kõigi edusse. Ettevõtted, kes suudavad neid edukalt kaasata, on kindlasti tugevama konkurentsivõimega ning nendelt tasub õppida,“ toonitas ta.