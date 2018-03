Esmaspäevahommikune reid: kolm juhti kõrvaldati liikusest

Liiklusest tuli kõrvaldada kolm autojuhti, kes olid ületanud alkoholi piirmäära ning nende suhtes alustati väärteomenetlus. „Joobeseisundis sõiduki juhtimine on lubamatu ning ka üks alkoholi tarvitanud autojuht on liikluses liiga palju. Joove mõjutab nii tähelepanu- kui ka reageerimisevõimet ning alkoholi tarvitanuna rooli istumine on vastutustundetu nii iseenda kui ka teiste liiklejate suhtes,“ ütles Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu.