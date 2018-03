Politsei: jääle minnes tuleb olla väga ettevaatlik

„Eelmise nädala lõpus PPA merevalvekeskusesse laekunud teated näitasid, et päikeselised talvepäevad on inimesed jääle meelitanud. Vahepealsetest külmadest hoolimata on jääl liikumine alati riskantne ning seetõttu tuleb seda alati eelnevalt kaaluda, ka siis, kui jääolud on head,“ ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Marge Kohtla.

„Jääolusid mõjutab ka tuul, mis soodsatel tingimustel jää rannikust eemale kannab ning tekivad lahtise vee alad. Kevadel on jää peal tihti näha veelompe – vesi võib jääle sattuda erinevalt, näiteks soojeneva ilmaga vee hulk jää all suureneb ning sellega surutakse jääkaant üles, see murdub ning vesi tungib jää pinnale. Samuti tekivad lombid lume sulades, kui vesi hakkab soojenema ning sulamist kiirendama,“ lausus Kohtla. Tema sõnul peab jääle mineja veenduma, et jää teda kannab, ning arvestama, et kevadine jää pole kunagi ohutu. "Võta kaasa ohutusvarustus - jäänaasklid, vile, ujuvusvahend, aga ka laetud ja veekindlas kotis mobiiltelefon- anna lähedastele teada, millal ja kus sa jääle lähed ning kuna naased. Üksinda liikumist tuleks vältida. Kui midagi peaks juhtuma, eriti külmemal aastaajal, on aeg kriitilise tähtsusega. Seetõttu on tähtis, et päästetöödel keskendutakse koheselt õigele piirkonnale,“ selgitas Kohtla.