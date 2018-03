Kolm kooli jätkavad uute nimedega

Ühisgümnaasium põhjendas oma nimevalikut sellega, et Hillar Hanssoo oli kooli direktor aastatel 1977-80, kui kool asus veel Lai tn 33 hoones ning kandis Paide 3. keskkooli nime, mille järglane ühisgümnaasium on. Samuti oli Hanssoo legendaarne maleõpetaja, kelle käe alt tulnud palju nimekaid maletajaid. Male on koolis populaarne praegugi ning malesuund jääb kooli ka pärast selle põhikooliks muutumist. Maleteemaline kujundus hakkab kooli kaunistama ka uues hoones.