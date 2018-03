Hääletus on alanud: milline laul sobib Euroopa liidu laulikusse?

"Kõik eestlased on oodatud valima enda arvates parimaid muusikapalu 46 laulu seast kuues kategoorias, mille on välja pakkunud Eesti muusika- ja teatriakadeemia üliõpilased ja õpetajad, Eesti kooriühing ja Eesti muusikaõpetajate liit," teatas Eesti-poolne lauluraamatu toimetaja Kaie Tanner Eesti kooriühingust.

"EL-i lauluraamat ei ole Brüsselist alguse saanud PR-projekt, vaid Taani mittetulundusühingu poolt algatatud ettevõtmine, millel puudub rahaline seos Euroopa Liiduga. Alates 2015. aastast on üle 17 000 inimese üheksa liikmesriigist hääletanud oma kuue parima laulu poolt. Eesti on kümnes riik, mis oma laule valima hakkab," rõhutas Tanner.

Kuus laulukategooriat, mis valiti välja 17 erineva muusikaakadeemia poolt 14 Euroopa riigist, sealhulgas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia poolt, on järgmised: armastuslaulud; loodus ja aastaajad; vabadus ja rahu; rahvalaulud ja rahvalikud laulud; vaimulikud laulud; lastelaulud. Sarnased hääletused on ees veel 18 liikmesriigis, kus samuti on muusikaõpilased, -õpetajad ja koorilauljad nomineerinud laule oma rahvuse laulude varasalvest.