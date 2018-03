Koguduse varaait üllatab kaubavalikuga

Milline see annetus on, millest kogudusel oma tegevuse rahastamisel abi on, sõltub igaühe rahakotist ja südametunnistusest, täpsustas koguduse diakon Tiit Lastik. Tõeliselt hädasolijatele on nad sotsiaaltöötajate vahendusel andnud asju ka päris tasuta. Nii nagu aitavad kogudust tasuta kõik need vabatahtlikud, kui uus kogus kaupa saabunud on.

Praeguseks on jälle riideaidast varaaidaks kasvanud hoone üks pool sõna otseses mõttes maast laeni kaste täis, sest Põhja-Soomest saabus suur haagisega veokitäis kaupa. "See ootab sorteerimist, kuigi ma juba enam-vähem tean, mis seal on," märkis Lastik.

Kõrvalruumis olev kaubavalik konkureerib iga korraliku taaskasutuskeskusega: on turvatoole ja -hälle, jalatseid, rõivaid, CD ja DVD plaate, kodutehnikat, keraamikat, nõusid, mänguasju, muusikariistu. "See on Soome kirbukatelt üle jäänud kaup", teadis Lastik öelda.

Spordivahendeid nagu suuski, uiske ja suusasaapaid on praegu nõnda palju, et sellest jätkuks tervele koolile. "Oleme mõnele koolile valmis need ära andma, et lapsed saaksid kasutada, " kinnitas Lastik.

Et ruumi napib, tasub varuda aega, et sobivad asjad leida. Veel parem - tulla appi vabatahtlikuks asju sorteerima ning selle käigus leida endale vajalikud esemed. "Kohalike seas on väga populaarne just kodukeraamika," lausus ta savist pitsataldrikuid kastist lahti pakkides.