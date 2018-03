Türi tulbipäevadel esitletakse Barcelonat, Super Modelli ja Veronat

Tulbipäevade korraldaja Reelika Marrandi sõnas, et tänavu kaheksandat korda toimuvad tulbipäevad tulevad kirevad, sest kodumaa 100. sünnipäeva auks näitusele seatud sada tulbisorti said värviderohked. See polnud tal küll eesmärgiks, kuid sobib hästi tänavust õnnelikkust toonitavate tulbipäevadega. Õnnelikeks ajendas Marrandit seekordseid tulbipäevi nimetada numbri kaheksa imeline vägi, mis Hiinas on õnne number.

Numbritest veel rääkides, lisas naine, et tulpidest 40 ringis satuvad Türile esmakordset ja kaheksa aastaga on ta tulbipäevadel rahva ette toonud 350 tulbisortti. „Et tulbisorte on kümne tuhande ringis, siis on neid veel tuua küll ja küll,” lausus Marrandi.

Ka tänavustel tulbisortidel on uhked nimed, nii ongi õige, sest sellise kuningliku lille nagu tulp jaoks Marrandi meelest muud ei sobigi. "Türile tulevad Barcelona, Super Modell ja Verona ning Holland Queen, Red Princess ja Gudoshnik," loetles ta. Talle endale meeldivad täidisõielised ja neidki on mitmeid uusi sorte.

Rõõmu tunneb Marrandi sellestki, et üle poolte näitusele seatud tulbisortidest ehk 53 on Eestis kasvatatud, täpsemalt kahes aiandis- Rikets Lilled ja Nurmiko „Ülejäänud tulevad Hollandist ja seda tänu heale koostööle Floreas Oüle,” sõnas Marrandi.

Õnnelikust püüdis korraldaja esile tuua ka loengutes ja töötubades. Nii ei maksa juhust näha ei sellest, et loengut tuleb pidama Õnne nimeline naine ega selleski, et loengu teemaks on stressivaba aiandus.

Õnnelikuks teeb Marrandit seegi, et Eesti lilleseade ema Krista Perli tuleb tulbipäevadele lilleseadet õpetama. „Lausa kahel päeval on Krista Türil. Usun, et õnnelikud on kõik need, kes saavad tema töötuppa, sest Krista Perli käe alt on tulnud ju nii Eesti kui isegi Venemaa meistreid lilleseades,“ lausus ta.