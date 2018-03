Jahimehed küttisid lõppenud jahihooajal hulganisti metssigu

„Kui võrrelda maakondade küttimistulemusi kahe viimase jahihooaja vahel, siis on erinevused kohati märkimisväärsed: Lääne-Virumaal on metssigade küttimine sel jahihooajal sigade Aafrika katku laastamistöö tõttu langenud võrreldes mulluse hooajaga seitse korda. Samal põhjusel on metssigade küttimine vähenenud kaks kuni viis korda ka Harju-, Ida-Viru-, Lääne-, Pärnu-, Rapla- ja Saaremaal.