Türi spordielu juhivad uued inimesed

Üle kümne aasta järjest Türi SKL juhatus esimehe ametit pidanud Mati Sadam sõnas, et seekordsel üldkogul tegi juhatus ettepaneku valida tema asemel uuels esimeheks Paul Poopuu. „Olen tahtnud tagasi tõmmata, ikkagi eakas inimene juba ju. Olen võtnud ka viimase põlvkonna poisse-tüdrukuid treenida maadlustreenerina, mis on mulle kõige südamelähedasem tegevus. Nii üritan end nii vähe kui võimalik killustada ja pühendada põhialale,” selgitas ta vabatahtliku taandumise otsust. „Tean ka, et Türile ehitatav uus spordihoone vajab juhatuse esimehelt tugevat administratiivset tegutsemist ning seda pikemaajalisemalt ja tulevikku vaatavalt. Samuti on vaja kaasata spordiellu Käru ja Väätsa piirkond,” lisas ta.