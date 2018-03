Mudilased tantsisid päeva ilusaks

Lasteaia direktor Liia Koppel ütles, et lasteaia tantsupäeva mõte on kaasaja lastele tutvustada eestlasi läbi aegade saatnud lõbusaid ringmänge. «Mitmed selgeks õpitud ringmängud ja tantsud on nii vanad, et neid on tantsinud ja mänginud ka tänaste mudilaste vanaemad ja vanaisad. Näiteks mulle meeldis lapsena väga ringmäng «Kes aias»,» rääkis ta.