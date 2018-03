Paides alustab muusikateraapiat pakkuv tugigrupp

Pehk kinnitas, et tegevused on jõukohased kõikidele ning osalemiseks ei ole tarvilik muusikaline ettevalmistus.

Grupis saab osaleda maksimaalselt 8 inimest ning osaluspanus on seitse eurot tegevuse kohta. Seega on grupis osalemise kogumaksumus 112 eurot (16 tegevust aprillist novembrini). Tasumine on võimalik nii ühes kui mitmes osas, tasumine toimub arve alusel. Tegemist on oluliselt soodsama hinnaga kui tavapärased teraapia seansid, kuna tugigrupi tegevust toetab hasartmängumaksu nõukogu.