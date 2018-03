Uue mängufilmi valmimisse panustas ka teenekas kergejõustikutreener

«Ma teadsin enne võtteid, et pean imiteerima akordionimängu, laulma ja nagu plakati peal on, mootorrattaga sõitma," kõneles Tuisk.

"Mul ei olnud mitte mingit motopisikut sees kuni selle hetkeni, kui tegime proovifotod, et taotleda raha," nentis ta ja kinnitas, et neid pilte tehes sai ta aru, et kui film saab rahastuse, siis tuleb tal sõita mootorrattaga ilma kiivrita, samal ajal kui võõras laps istub paagi peal. "Selleks ajaks kui võtted algasid, olid mul olemas A-kategooria mootorrattaload ning isegi teatav kogemus."

«Ma olen küll sporti teinud, aga ma pole sprinter,» rääkis näitleja. «Soom on väga kuulus kergejõustikutreener ja käisime tema juures, et saada õpetussõnu, milline oli tolle ajastu jooksustiil. Kuni selleni välja, et proovisime seda kõike Tõrva staadioni peal. Filmis on staadioni asemel muidugi muldkattega jooksurada, millel siis jooksin, jalas mingid tennise- või kingalaadsed jalatsid,» kirjeldas Tuisk.