Purdis saab allepuude hooldamise koolitust

Purdi mõisa fantastiliste alleede näitel jagab arborist praktilisi näpunäiteid, kuidas põlispuid hooldada selliselt, et need kaua kaunid püsiksid.

Kell 11 algav ning kuni kella 15ni vältav koolitus on tasuta ja osalema on oodatud kõik, kes puutuvad kokku vanade alleede hooldusega. Tegemist pole vaid teoreetilise koolitusega, sest korraldajate sõnul on plaanis ka puu otse ronida, et omandatut praktikas kohe järele proovida.