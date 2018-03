Türi vald tunnustas t-särkide projekti eriauhinnaga

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann põhjendas, et just sellised projektid soodustavad eesti keele kasutamist ja selle staatuse püsimist.

“Kui me näeme, et väga palju ka inglisekeelseid laene, inglisekeelseid T-särke, sõnumeid on meie ümber, siis just nimelt see tegu võiks olla eeskujuks ja järgimiseks paljudele meie hulgast, nii noortele kui miks mitte ka vanematele. Kasutame oma keele maitset, värve ja tundeid!,” ütles ta t-särgi projekti tunnustuseks.