E-poodide kaubavalik muutub eestlastele paremaks

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul mõjutab erinevate müügitingimuste kaotamine enim just Kesk-Euroopast kaugemal asuvate riikide inimeste kaubavalikut. „Geoblokeeringut keelustav määrus tähendab, et Euroopa liidus tegutseval kauplejal ei ole lubatud põhjendamatult piirata ligipääsu oma toodetele ja teenustele pelgalt kliendi päritolu tõttu,“ ütles minister. „Tavainimese jaoks muutub kaubavalik suuremaks just e-poodidest tellides ning kaupmehed ei tohi enam väiksemaid turge välistada,“ lisas ta.