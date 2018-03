Uuenduslik õpikäsitlus leiab rahalist toetust

Innove elukestva õppe keskuse juhataja Maarja Parve sõnul võivad projektiideed ning koolide vajadused erineda. Ta tõi näiteks Kolga kooli, mis koos partneritega on ellu viimas projekti "Innovatoorium - Tark Koolimaja värkvõrgu abil", mille eesmärk on äratada õpilastes huvi nii tehnika ja tehnoloogia kui nendega seotud teadmiste ja eluliste probleemide lahendamise vastu. Tartu Miina Härma Gümnaasium soetab terviklikud digitaalsed loodusteaduslikud õppevaralahendused. Tallinna Reaalkooli algatatud koostööprojekti raames ostetakse nelja pealinna kooli ühiskasutusse keemia, füüsika, bioloogia ja loodusõpetuse praktikumide läbi viimiseks seadmed ning seatakse sisse õppelabor.

Innovest on oodatud toetust taotlema haridusasutuse pidaja, haridusasutus, selle huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus koostöös teiste haridusasutustega. Käesoleva vooru eelarve on 5 miljonit eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Projektid ise omaosalust panustama ei pea. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja minimaalne toetussumma on 50 000 eurot.