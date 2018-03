Töömessil tutvustati tuleviku töökohti

Töötukassa garantiijuht Kadi Toom alustas töömessi ajal toimunud loengut tulevikutrendidest töömaastikul slaidiga, kus peal 3D kokk, vananemisspetsialist, taimeterapeut. „Need on intregeerivad ametikohad tulevikust, kuid ainult väike osas sellest. Kellelgi ei tasu muretseda, sest kõik sektorid arenevad ja muutused on ees ootamas igas,” sõnas ta.

Aastatel 2015-2024 väljub tööturult 49 000 inimest rohkem kui siseneb. See tähendab, et aastaks 2025 on meil tööturult puudu viie Paide linna jagu inimesi. „Rahvastik vananeb, aga majanduse kasv sõltub rahvastikust ja olukorrast tööturul, kuid sõjaks inimeste pärast siiski ei lähe. Kõigil tuleb vaid mõelda juba täna- noortel, mida õppida ja tööealistel, milles end täiendada, sest kasvab kõrghariusega spetsialistide vajadus. Erinevad lihtsamad tööd jaekaubanduses, kontoris asendatakse ametite poolt, mis on automatiseeritud,” selgitas ta.