Tarbijad saavad pealinnast tasuta nõu

Ammu enam Järvamaa tarbijakaitseametnikuna mitte töötav Pille Reinsalu ütles, et tema poole pöördutakse ikka veel sageli tarbijateemaliste küsimustega, sest tundub, et järvalased ei oska oma muredele kusagilt vastuseid leida.

Seetõttu jäigi Reinsalule silma Tallinnas korraldatav tarbijaõiguste päev, kuhu järvalased võiks leida aga minna. "Tallinnaga on ju hea rongi- ja bussiühendus ning üritus ise on kõigile tasuta," lausus ta.

Rahvusraamatukogu suures saalis toimuval üritusel tuleb juttu sellest milliseid muudatusi tõi kaasa sellest aastast jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseadus, internetikaubanduses kehtivatest reeglitest, maksuvaba tulu arvestmisest, vaba raha kasutamise võimalustest ja riskidest ning andmekitsest ja isiku õigustest. Reinsalu rõhutas, et esinejad ja küsimustele vastajad on kõik oma ala parimad asjatundjad ning kui mõni teema nii väga ei kõneta, võib ajakava järgi kohale minna just selle teema ajaks, mis enim huvi pakub.