Sämmi grillis saab einestada viimaseid päevi

Sämmi grilli haldava Mäo Investi juhataja Enno Vaab ütles, et käimas olevad laiendustööd peaksid valmima maiks ja siis on söögisaalis ligi 50 ruutmeetrit põrandapinda rohkem ja praegusele 44 istekohale tuleb 25 lisaks.

Lisakohti on Vaabi ütlust mööda vaja just pidupäevade ajal, kui rahvast käib einestamas tavapärasest rohkem. Samuti on söögikoht sageli kohtade nappuses, kui majas toimub mõni konverents.