Muusika- ja teatrimaja sai ultramoodsa valguslahenduse

Paide muusika- ja teatrimajja kogunenud publiku seast kostus pärast mõneminutilist valgusšõu esitlust Arvo Pärdi muusikateose saatel vali aplaus ja ütlused, et oli see alles elamus, küll oli ikka võimas vaatepilt ja kõneldi läbi huumori ka, et nüüd jääb Paide suursaal väikesekski sellise võimsa valguse jaoks.