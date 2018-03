Väätsal kõneldakse unustatud mõisatest

Seekord võetakse vaatluse alla ajaloolise Tartumaa ja Võrumaa need mõisad, mis on kas hävinud või tundmatuseni ümber ehitatud, kuid mille kohta on säilinud ajaloolist fotomaterjali. Lektoriks mõisate ajaloo uurija ja paljude mõisaraamatute autor Valdo Praust.