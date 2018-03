Odav võõrtööjõud kinnistab Eestis palgavaesust

Eestis ei ole probleeme sellega, et ettevõtjad ei saaks värvata kvalifitseeritud kõrgepalgalisi töötajaid teistest riikidest, vaid just madalapalgaliste töötajate importimisega. Eestlased pole enam nõus näljapajukil elama ja julgevad küsida äraelamist võimaldavat töötasu. Probleemi tuum seisnebki selles, et leidub ettevõtteid, mis iga hinnaga soovivad hoida palgataset võimalikult madalal ja sellega ka eestlaste palka miinimumi lähedal. Sellises olukorras peabki riik sekkuma ja hoidma oma tööjõuturgu. Fakt on, et allhanke korras tööd teevad ehitusettevõtjad rikuvad tahtlikult seadust ja kasutavad illegaalset tööjõudu Ukrainast, makstes töötajatele 200 kuni 300 eurot kuus. Sellisele olukorrale on loomulikult hoogu andnud ka viisavabadus Ukrainaga, kuna paljud ehitajad tulevad siia turistina, reisikott töörõivaid ja ketaslõikureid täis. Just sellest ohust oleme konservatiividena korduvalt rääkinud. Ettevõtetel pole paslik pugeda selle taha, et nad ei saa võtta tööle teise riigi kodanikke. Saavad küll.