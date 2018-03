Südaöisel missal jagatakse kive ja kooki

Koguduse õpetaja, diakon Jaanus Tammiste täpsustas, et nad on Järva-Peetris korraldanud südaöist teenistust ülestõusmispühade ajal ka korra varem, mõni aasta tagasi, siis oli kohal 30-40 inimest. Ruumi on aga Järva-Peetri kirikus rohkesti, pinkidele mahub suisa 800 inimest.

Selleks, et missa alguses patukahetsuskive jagatakse, ei tähenda Tammiste sõnul siiski seda, et koguduse liikmed oleks kuskil kive korjamas käinud. "Nii nagu armulaualgi on palju sümboolset, on ka patukahetsuskivid sümboolsed," sõnas ta.