Puudega inimeste poliitikale plaanitakse uuenduskuuri

„Inimeste ootused sotsiaalkaitsele on muutunud: tugiteenused peavad olema kiiresti kättesaadavad ning pakutavad lahendused lähtuma võimalikult palju konkreetse abivajaja olukorrast. See seab meie keerulises demograafilises olukorras uued ootused riiklikule hoolekandesüsteemile, mis vajab jätkuvat uuendamist,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Me oleme viimastel aastatel läbi viinud mitmeid olulisi reforme, mis otseselt mõjutavad meie sotsiaalkaitset. Näiteks on käivitunud töövõimereform, mis viib kokku vähenenud töövõimega inimese ja tööandja. Samuti on uuenenud sotsiaalhoolekande seadus, mis annab selge raamistiku inimese abistamiseks, ning toimunud on haldusreform, mille tulemusena on muutunud omavalitsuste võimekus ja ülesanded. Kõige selle valguses peame tõsiselt kaaluma oma järgmisi samme hoolekandesüsteemi ajakohasuse ning püsivuse tagamiseks ka edaspidi.“