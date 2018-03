Kalamehed vilistavad päästjate hoiatusele

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo nõunik Riivo Mölter rõhutas, et kevadilmadega on juhtunud, et hommikul piisavalt tugevaks hinnatud jääst vajub päeval kalamees läbi – jääolud võivad muutuda tundidega. Kuigi jalgsi liikumiseks peetakse turvaliseks kümne sentimeetri paksust jääkatet, siis ei pruugi see reegel kevadel enam kehtida. Jääle koguneb sulavesi, mis lisab koormust ning soojenev vesi sulatab jääd altpoolt.

Hoolimata päästjate hoiatusest oli täna keskpäeval Tarbja tehisjärve jääl näha mitut kalameest.

Mölter lisas, et kui jääle mineku vajadus on tõesti suur, siis peab enne veekogule minemist kaela riputama jäänaasklid ja vile ning veekindlasse kotti pakitud telefoni.

Väga oluline on hoida silm peal lastel, kes võivad uudishimust jää peale mängima minna. Kui märkad hädalist või vajad ise abi, siis tuleb esimesel võimalusel helistada hädaabinumbril 112.

„Kui jääl viibides ilmnevad ohumärgid – jää pragisemine või vajumine, tuleb viivitamatult keharaskus laiali jagada ning lahkuda. Selleks heida kohe käpukile ja mine kiiresti tuldud teed pidi tagasi,“ lisab Mölter.